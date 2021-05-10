Bank Asya davasında yeni gelişme! Eylülde başlıyor





2011- 2013 yılları arasında swift kayıtlarına göre çoğunlukla Finansbank A.Ş.'nin Bahreyn Şubesi, Akbank ve Garanti Bankası'nın Malta şubesinde bulunan Koza Altın A.Ş.'ye ne ait hesaplar ile şirketin Türkiye'de bulunan hesapları arasında milyarlarca dolar paranın gelip gittiği, ayrıca hazırlanan MASAK raporuna göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kayıtlarında Koza Altın A.Ş.'nin Bahreyn ve Malta'daki kendi hesaplarına yaklaşık 5 milyar doları, Koza Anadolu Metal A.Ş.'nin Bahreyn ve Malta'daki kendi hesaplarına yaklaşık 800 milyon oları ve Koza İpek Holding A.Ş.'nin Bahreyn, Malta ve Kıbrıs'ta kendi hesaplarına yaklaşık 1.24 milyar doları gönderdiği yürütülen soruşturma ile ilgili düzenlenen MASAK raporunda belirtilmiştir.