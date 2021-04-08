Bank Asya’nın müsaderesi istendi

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait olan, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildikten sonra iflasına karar verilen Bank Asya'nın A Grubu hissedarlarının çeşitli hapis cezalarına çarptırılmasının ardından flaş bir gelişme yaşandı. Savcılık hazırladığı yeni iddianameyle bankanın müsaderesini (devlet tarafından el koyma) talep etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 127 sayfalık iddianamede TMSF Hukuk İşleri Daire Başkanlığı da suçtan zarar gören olarak yer alırken, Bank Asya'nın A Grubu hissedarları olan 61 sanıkla ilgili daha önce de iddianame düzenlenip dosyanın karara bağlandığı anlatıldı.Bank Asya'nın yöneticilerine yönelik 2018'de hazırlanan iddianame sonrası İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 61 sanık hakkında geçtiğimiz günlerde karar verilmişti. FETÖ'nün ana şirketlerinden Bank Asya'nın A grubu hissedarları arasında yer alan 24'ü tutuklu 61 şüpheliyle ilgili yürütülen soruşturma 2018'de tamamlanmış, iddianamede şüpheliler hakkında 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti. İddianamede, bankanın 2005'te hisselerini A ve B grubu olarak yeniden düzenlediği, A grubunda yer alanların bankanın imtiyazlı ortaklarından olduğu vurgulanmıştı.Hazırlanan iddianamede, bankanın 1 Aralık 2013'te FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in talimatıyla bankayı kurtarmaya yönelik çağrısıyla 334 bin 123 hesap açıldığı belirlenmiş, Banka Genel Müdürü Ahmet Beyaz'dan Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Birgili ve yönetim kurulu üyelerine "Affınıza Mahcuben!" konulu elektronik posta içeriğinde, "Bizim iklimimizden bir abimizle bankamız için seferberlik ilan ettik. Aynen 2001'de olduğu gibi, neyimiz varsa namusumuz bildiğimiz bankamız için yarından tezi yok getireceğiz. Arkadaşlar evini arabasını satacak. Gerekirse başka bankadan kredi çekecek. Bankamıza mevduat koyacağız..." ifadeleri yer almıştı.'Silahlı Terör Örgütü'ne üye oldukları gerekçesiyle yargılanan 62 sanıktan 1 kişi yargılama sırasında akıl hastası olduğu gerekçesiyle dosyadan tefrik edilirken, yine yargılama sırasında 1 kişinin de doğal nedenlerden dolayı hayatını kaybettiği kaydedilerek, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Murat Erten ve heyeti, yapılan yargılama sonucunda 40 sanığa 6 yıl 3 ay, iki sanığa da 4 yıl 2 ay hapis cezalarına çarptırmıştı.Banka hissedarlarının hapis cezasına çarptırılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu kez iflas nedeniyle tasfiye halinde bulunan Asya Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin müsaderesini talep eden bir iddianame düzenledi. 127 sayfadan oluşan iddianamede TMSF suçtan zarar gören olarak yer alırken FETÖ'nün finans kaynağı olan bankanın 2011-2015 yılları arasında yürüttüğü örgütsel faaliyetleri detaylı olarak ifade edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede FETÖ'nün kara para aklarken Asya Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin üs şeklinde kullanıldığını belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "2011- 2013 yılları arasında swift kayıtlarına göre çoğunlukla Finansbank A.Ş.'nin Bahreyn Şubesi, Akbank ve Garanti Bankası'nın Malta şubesinde bulunan Koza Altın A.Ş.'ye ne ait hesaplar ile şirketin Türkiye'de bulunan hesapları arasında milyarlarca dolar paranın gelip gittiği, ayrıca hazırlanan MASAK raporuna göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kayıtlarında Koza Altın A.Ş.'nin Bahreyn ve Malta'daki kendi hesaplarına yaklaşık 5 milyar doları, Koza Anadolu Metal A.Ş.'nin Bahreyn ve Malta'daki kendi hesaplarına yaklaşık 800 milyon oları ve Koza İpek Holding A.Ş.'nin Bahreyn, Malta ve Kıbrıs'ta kendi hesaplarına yaklaşık 1.24 milyar doları gönderdiği yürütülen soruşturma ile ilgili düzenlenen MASAK raporunda belirtilmiştir."İddianamenin devamında MASAK ve BDDK raporunda Asya Katılım Bankası A.Ş. tarafından yurtdışında bulunan kuruluşlara Türkiye'de potansiyel vergi kimlik numarası almak suretiyle kredi verildiği, kredi verilen kuruluşların tamamının FETÖ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen kuruluşlar olduğu, bahse konu kredilerle Türkiye'de yerleşik bin 273 gerçek ve 34 tüzel kişi tarafından kuruluşların hesabına paraların yatırıldığı belirtildi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), 4 Şubat 2015 tarihinde yönetiminini devraldığı Bank Asya'nın tamamen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmesine karar vermişti. TMSF 2016'da bankanın kapatılmasına karar vermişti. 2017 yılında ise Bankacılık Kanunu'nun 106. maddesi ile İcra ve İflas Kanunu hükümleri kapsamında Bank Asya'nın iflas tasfiyesine başlanılmıştı. Terör örgütü FETÖ'nün müflis bankanın krediler yoluyla içini boşalttığı da yapılan incelemelerde ortaya çıkmıştı.