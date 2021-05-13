İşgalci israil'e net mesaj! Yüz binden fazla Müslüman Mescid-i Aksa'ya akın etti

Doğu Kudüs'teki Filistinliler, her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram namazı için Harem-i Şerif'e akın etti. Filistinliler, ramazan ayının son günlerinde İsrail polisinin saldırılarına maruz kalan Mescid-i Aksa'yı tamamen doldurdu.