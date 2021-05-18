Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz’ün kasasından aileye sus payı





Eşi Aysun çok acı çekti. Halen de acı çekmeye devam ediyor" dedi. Aytaç Ocaklı, FETÖ'nün kumpas savcısı firari Zekeriya Öz'e yakın bir isim. Hatta Zekeriya Öz'ün kasası olarak anılan Ocaklı, Öz'ün yurtdışına firar etmesini organize eden kişi olarak biliniyor. Aytaç Ocaklı, 17-25 Aralık 2013 operasyonlarından sonra görevden uzaklaştırılan Zekeriya Öz adına işadamı Ali Ağaoğlu'nu tehdit etmişti.



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