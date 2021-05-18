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Giriş Tarihi: 18.5.2021 21:16 Son Güncelleme: 18.5.2021 21:39

HDP ile İYİ Parti’nin çirkin Netenyahu söylemi aynı!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
HDP ile İYİ Parti’nin çirkin Netenyahu söylemi aynı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Bir anlamda sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu" diyerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya benzetmişti. HDP ve İYİ Parti’nin Netanyahu söyleminin aynı olduğu HDP Milletvekili Hişyar Özsoy TBMM konuşmasıyla ortaya çıktı. Özsoy, Netanyahu’nun İsrail’deki siyasi durumuyla AK Parti’nin 7 Haziran 2015 yılındaki genel seçimlerdeki tutumunu özleştirerek çirkin bir benzetme yaptı. İşte o konuşma:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, meclis grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Bir anlamda sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu" diyerek Başkan Erdoğan'ı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya benzetmişti. Siyaset dünyasından Akşener'in bu sözlerine çok sert yanıtlar gelmişti.

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"AHLAK DIŞI BİR SAPMADIR"

İlk olarak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Akşener'e tepki göstermişti. Çelik, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı ifadeleri en şiddetli şekilde kınıyoruz. Cumhurbaşkanımızı, yaşlı, kadın çocuk çocuk demeden Filistinli Müslümanları katleden Netanyahu'ya benzetmek siyasi hayatımızdaki en büyük çirkinliklerden biridir. Netanyahu'nun en çok rahatsız olduğu ve İsrail zulmüne karşı küresel ölçekte oluşan bilinç ve farkındalığın mimarlarının başında Sayın Cumhurbaşkanımız gelmektedir. Cumhurbaşkanımızı Netanyahu ile yan yana zikretmek sadece Netanyahu'yu sevindirme gayretidir. Filistin davasının en güçlü savunucusu olan Cumhurbaşkanımızı, Filistinli çocukların katilleri ile yan yana getirmek ahlak dışı bir sapmadır" demişti.

HDP İLE İYİ PARTİ'NİN SÖYLEMİ AYNI

HDP ile İYİ Parti'nin söylemlerinin aynı olduğunu DHP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un meclis konuşmasındaki sözleri ortaya çıkardı. Özsoy, Netanyahu siyasi durumuyla AK Parti'nin 7 Haziran 2015 yılındaki genel seçimlerdeki tutumunu özleştirerek çirkin bir benzetme yaptı.
HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, TBMM'deki konuşmasında İYİ Parti gibi bir söylem kullanarak, "Netenyahu'nun imdadına bir Gazze saldırısı daha bu şekilde yetişmiş oldu. Hem yolsuzluk davalarıyla boğuşan hem de seçim sonuçları kötü geçen hükümet kuramayan Netenyahu Gazze'ye saldırarak, Filistin'i tekrar kan gölünü çevirerek siyasi pozisyon tutmaya çalışıyor. Açıkçası ben buna bakarken, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 7 Haziran sonrası sürecine biraz benzettim. Teşbihte hata olmaz derler" ifadelerini kullandı.

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HDP ile İYİ Parti’nin çirkin Netenyahu söylemi aynı!
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