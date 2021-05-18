HDP ile İYİ Parti’nin çirkin Netenyahu söylemi aynı! | Video
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Bir anlamda sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu" diyerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya benzetmişti. HDP ve İYİ Parti’nin Netanyahu söyleminin aynı olduğu HDP Milletvekili Hişyar Özsoy TBMM konuşmasıyla ortaya çıktı. Özsoy, Netanyahu’nun İsrail’deki siyasi durumuyla AK Parti’nin 7 Haziran 2015 yılındaki genel seçimlerdeki tutumunu özleştirerek çirkin bir benzetme yaptı. İşte o konuşma...