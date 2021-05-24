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Giriş Tarihi: 24.5.2021 15:38 Son Güncelleme: 24.5.2021 15:57

Son dakika: ve 'dan 'ta ortak operasyon! 2'si üst düzey 4 terörist etkisiz

HALİT TURAN HALİT TURAN
Son dakika: MİT ve TSK'dan Duhok'ta ortak operasyon! 2'si üst düzey 4 terörist etkisiz

Son dakika haberine göre ve 'nın ortak operasyonuyla, 2'si sözde üst düzey 4 terörist, Irak'ın kuzeyindeki kırsalında etkisiz hale getirildi.

Son dakika... TSK'nın Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği Pençe-Şimşek operasyonuna karşı Suriye bölgesinden Irak'a silah ve terörist aktarımı yapacağı belirlenen 2'si üst düzey 4 terörist MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

IRAK'IN KUZEYİNDE MİT OPERASYONU

MİT-TSK tarafından Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekâtında 2'si üst düzey 4 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Pençe-Şimşek operasyonuna karşı PKK/KCK'lı teröristlere destek olmak amacıyla Suriye alanından Irak'a silah mühimmat ve terörist aktarımı gerçekleştirileceği istihbaratı alınması üzerine operasyon kararı alındı.

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Örgüt mensuplarının, silah ve mühimmatlarıyla birlikte Suriye'den Irak kuzeyine geçtikleri ve sivil yerleşim alanlarından uzaklaşarak Duhok kırsalında bulunduğunun teyit edilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonla aralarında iki üst düzey teröristin bulunduğu dört terörist etkisiz hale getirildi.

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Son dakika: MİT ve TSK'dan Duhok'ta ortak operasyon! 2'si üst düzey 4 terörist etkisiz
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