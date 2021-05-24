Son dakika: MİT ve TSK'dan Duhok'ta ortak operasyon! 2'si üst düzey 4 terörist etkisiz

Son dakika... TSK'nın Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği Pençe-Şimşek operasyonuna karşı Suriye bölgesinden Irak'a silah ve terörist aktarımı yapacağı belirlenen 2'si üst düzey 4 terörist MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

IRAK'IN KUZEYİNDE MİT OPERASYONU

MİT-TSK tarafından Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekâtında 2'si üst düzey 4 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Pençe-Şimşek operasyonuna karşı PKK/KCK'lı teröristlere destek olmak amacıyla Suriye alanından Irak'a silah mühimmat ve terörist aktarımı gerçekleştirileceği istihbaratı alınması üzerine operasyon kararı alındı.

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Örgüt mensuplarının, silah ve mühimmatlarıyla birlikte Suriye'den Irak kuzeyine geçtikleri ve sivil yerleşim alanlarından uzaklaşarak Duhok kırsalında bulunduğunun teyit edilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonla aralarında iki üst düzey teröristin bulunduğu dört terörist etkisiz hale getirildi.