Son dakika! Teröristler böyle vuruldu! | Video
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MİT-TSK tarafından Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatında dört örgüt mensubu etkisiz hale getirildi. MİT tarafından, Pençe-Şimşek operasyonuna karşı PKK/KCK’lı teröristlere destek olmak amacıyla, Suriye alanından Irak’a silah mühimmat ve terörist aktarımı gerçekleştirileceği istihbaratı alınması üzerine operasyon kararı alındı. Örgüt mensuplarının, silah ve mühimmatlarıyla birlikte Suriye’den Irak kuzeyine geçtikleri ve sivil yerleşim alanlarından uzaklaşarak Duhok kırsalında bulunduğunun teyit edilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonla aralarında iki üst düzey teröristin bulunduğu dört terörist etkisiz hale getirildi.