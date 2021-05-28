İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: ‘Vaka sayımız çok azaldı'





1 Haziran'dan sonrası için her türlü hazırlığımız var. Aşıyla ilgili de hazırlığımızı yaptık. İnsanları aşı olmaları için bekliyoruz. Aşıya olan talep de arttı. İnşallah aşılandıktan sonra daha da rahat edeceğiz" diye konuştu.



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