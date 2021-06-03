PKK oğlunu dağa kaçırmıştı! Necibe anneden 5 TL’yle vicdan dersi





'BU EYLEMİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ'

Annesi Necibe Çiftçi ile birlikte kardeşleri için HDP önünde eylem yapan Tavuz Eren ise, "Kardeşim PKK tarafından zorla kaçırıldı, bir kardeşim ise şehit edildi. Kardeşimin cebinden 5 TL çıktı. O para kardeşim Sami'den geriye kalan bir acı hatıradır.