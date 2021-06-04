Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri FETÖ’ye Silivri’den tarihi mesaj! Mahkeme başkanından kumpasçılara tokat gibi cevap
Giriş Tarihi: 4.6.2021 12:54 Son Güncelleme: 4.6.2021 13:25

FETÖ’ye Silivri’den tarihi mesaj! Mahkeme başkanından kumpasçılara tokat gibi cevap

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
FETÖ’ye Silivri’den tarihi mesaj! Mahkeme başkanından kumpasçılara tokat gibi cevap

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) şike kumpasına ilişkin davanın karar duruşmasında, mahkeme başkanı, FETÖ’cülere tarihi bir ders verdi. FETÖ’nün MİT kumpasına ilişkin davaya da kendilerinin baktığını belirten mahkeme başkanı, yargılama sürecinde sanıkların kendilerini birçok kez tehdit ettiğini belirterek, “Bu tehditlere boyun eğmeyiz” mesajını verdi. Mahkeme başkanı, FETÖ’cü hainlerin nerede olurlarsa olsunlar yakalanıp adalet önüne çıkarılmaya devam edileceğini de vurguladı.

Silivri Ceza İnfaz Kurumları girişindeki duruşma salonunda yapılan karar duruşmasında tarihi anlar yaşandı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılamada, FETÖ'nün kapatılan eski STV kanalı genel yayın yönetmeni Hidayet Karaca ile dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç'ın aralarında olduğu sanıklara ağır cezalar verildi.

Kararın okunmasının ardından mahkeme heyeti başkanı Ahmet Uğuz, önemli bir açıklama yaptı.

FETÖ'YE UNUTAMAYACAĞI DERS

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 7 Şubat 2012'deki MİT kumpasına ilişkin davada da yargılamayı kendilerinin yaptığını anımsatan Uğuz, yargılama sürecinde FETÖ'cülerin zaman zaman mahkeme heyetini tehdit ettiğini vurguladı. Başkan Uğuz, "Bütün bu süreçlerde gerek açık gerek üstü kapalı şekilde devranın döneceği ve bizim yargılanacağımız yönünde tehditler aldık.

Biz bu tehditlerden korkarak karar verecek değiliz. Türkiye Cumhuriyeti, Meriç Nehrinin kıyısından ya da saklandıkları herhangi bir çukurdan failleri alıp Türk Adaletine teslim etmeye devem edecektir. Takdir Türk Milletinindir" dedi.

Şike kumpasçıları için karar günü ‘Oyunları bozacağız’ Son dakika: Futbolda Şike Kumpası davasında karar! Hidayet Karaca'ya 1406 yıl hapis...

ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ’ye Silivri’den tarihi mesaj! Mahkeme başkanından kumpasçılara tokat gibi cevap
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA