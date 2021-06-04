FETÖ’ye Silivri’den tarihi mesaj! Mahkeme başkanından kumpasçılara tokat gibi cevap

Silivri Ceza İnfaz Kurumları girişindeki duruşma salonunda yapılan karar duruşmasında tarihi anlar yaşandı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılamada, FETÖ'nün kapatılan eski STV kanalı genel yayın yönetmeni Hidayet Karaca ile dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç'ın aralarında olduğu sanıklara ağır cezalar verildi.



Kararın okunmasının ardından mahkeme heyeti başkanı Ahmet Uğuz, önemli bir açıklama yaptı.

FETÖ'YE UNUTAMAYACAĞI DERS

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 7 Şubat 2012'deki MİT kumpasına ilişkin davada da yargılamayı kendilerinin yaptığını anımsatan Uğuz, yargılama sürecinde FETÖ'cülerin zaman zaman mahkeme heyetini tehdit ettiğini vurguladı. Başkan Uğuz, "Bütün bu süreçlerde gerek açık gerek üstü kapalı şekilde devranın döneceği ve bizim yargılanacağımız yönünde tehditler aldık.



Biz bu tehditlerden korkarak karar verecek değiliz. Türkiye Cumhuriyeti, Meriç Nehrinin kıyısından ya da saklandıkları herhangi bir çukurdan failleri alıp Türk Adaletine teslim etmeye devem edecektir. Takdir Türk Milletinindir" dedi.



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