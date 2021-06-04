‘Oyunları bozacağız’

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bugün kararı verilecek FETÖ kumpası olan 'Futbolda Sözde Şike' davasının son duruşması öncesinde açıklama yaptı. Koç, "FETÖ'nün Fenerbahçe'ye yaptığı kumpasın maddi ve manevi zararları ise karşılanamaz boyuttadır. Fenerbahçe, yargının vereceği kararlarlaFETÖ'nün kurguladığı ve sahnelediğibu oyunları tamamen bozmuşolacak. Camia olarak çok büyük acılar, sıkıntılar çektik, uykusuz geceler geçirdik. Biz tek başına bırakılmış şekildebir an olsun vazgeçmeden, asla yılmadanmücadele verirken o dönemFenerbahçe'yi suçlayanlar şimdikaçacak yer arıyor" diye konuştu.