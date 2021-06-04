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Giriş Tarihi: 4.6.2021

‘Oyunları bozacağız’

‘Oyunları bozacağız’
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bugün kararı verilecek FETÖ kumpası olan 'Futbolda Sözde Şike' davasının son duruşması öncesinde açıklama yaptı. Koç, "FETÖ'nün Fenerbahçe'ye yaptığı kumpasın maddi ve manevi zararları ise karşılanamaz boyuttadır. Fenerbahçe, yargının vereceği kararlarla FETÖ'nün kurguladığı ve sahnelediği bu oyunları tamamen bozmuş olacak. Camia olarak çok büyük acılar, sıkıntılar çektik, uykusuz geceler geçirdik. Biz tek başına bırakılmış şekilde bir an olsun vazgeçmeden, asla yılmadan mücadele verirken o dönem Fenerbahçe'yi suçlayanlar şimdi kaçacak yer arıyor" diye konuştu.

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‘Oyunları bozacağız’
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