‘Oyunları bozacağız’

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bugün kararı verilecek FETÖ kumpası olan 'Futbolda Sözde Şike' davasının son duruşması öncesinde açıklama yaptı. Koç, "FETÖ'nün Fenerbahçe'ye yaptığı kumpasın maddi ve manevi zararları ise karşılanamaz boyuttadır.Camia olarak çok büyük acılar, sıkıntılar çektik, uykusuz geceler geçirdik.