15 Temmuz gazisi Mehmet İmir başsavcı oldu! FETÖ ile mücadeleye devam edeceğiz

15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Yargıtay stajı için Ankara'da bulunan ve iki arkadaşıyla Genelkurmay önüne giden Mehmet İmir, helikopterden açılan ateşle sağ göz ve sol kolundan yaralandı. Yanındaki arkadaşlarından Yasin Naci Ağaroğlu ise şehit oldu.
Tedavisinin ardından Cumhuriyet Savcısı Adaylık Eğitimini tamamlayıp dönem birincisi olarak çektiği kurada 8 Kasım 2016'da Hatay Kırıkhan'a atandı. HSK, 2020 yaz kararnamesi ile Bingöl'e atanan İmir, bu yılki yaz kararnamesiyle de İzmir Aliağa'ya Cumhuriyet Başsavcısı oldu. İmir böylece Türkiye'nin ilk gazi Cumhuriyet Başsavcısı unvanını aldı. Bir dizi ameliyat geçiren İmir SABAH'a konuştu:
Vatandaşların toplandığı haberini alınca iki arkadaşımla birlikte önce Kızılay'a, daha sonra da Genelkurmay Başkanlığı önüne geçtik. Oraya ulaştığımızda 10-11 tank vatandaşların üzerine yürütülüyordu. Özel Harekât Daire Başkanlığı'nın haberini aldık. Meclis'in bombalandığına şahit oldum. Genelkurmay'ın içinden FETÖ'cüler vatandaşlara ateş açmaya başladı. Çok sayıda vatandaş şehit oldu.
Helikopterden bulunduğumuz yer hedef gözetir vaziyette tarandı. Sağ gözüm görmüyor, sol kolumdan haberim yok. Arkadaşım Yasin Naci Ağaroğlu şehit oldu. Hastanede doktora, "Kolum çok kötü ağrıyor, kesin alın. Öleceksem söyleyin ailemi arayıp, helallik isteyeyim" dedim. Sabah kendime geldim.
FETÖ İLE MÜCADELE YARGININ GÖREVİ
O süreçte meydanlarda mücadele ettik. Daha sonra cumhuriyet savcısı olarak 5 yılın üzerinde bir çalışmam var. Bu süreçte de elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. FETÖ ile mücadele birinci anlamda yargı teşkilatının görevi. Hem meslek büyüklerimizin hem de arkadaşlarımızın, kararlılıkla üzerinde durduklarını biliyorum. Bundan sonraki süreçte de bu mücadele devam edecek. Kimse adaletsiz davranacağımı düşünmesin. Adaletin gereği neyse onu yapmaya devam edeceğiz.