15 Temmuz gazisi Mehmet İmir başsavcı oldu! FETÖ ile mücadeleye devam edeceğiz





FETÖ İLE MÜCADELE YARGININ GÖREVİ

O süreçte meydanlarda mücadele ettik. Daha sonra cumhuriyet savcısı olarak 5 yılın üzerinde bir çalışmam var. Bu süreçte de elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. FETÖ ile mücadele birinci anlamda yargı teşkilatının görevi. Hem meslek büyüklerimizin hem de arkadaşlarımızın, kararlılıkla üzerinde durduklarını biliyorum. Bundan sonraki süreçte de bu mücadele devam edecek. Kimse adaletsiz davranacağımı düşünmesin. Adaletin gereği neyse onu yapmaya devam edeceğiz.

