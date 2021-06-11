Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta düzenlediği başarılı operasyonlarla köşeye sıkışan terör örgütü PKK, günden güne güç kaybediyor.
VİDEOYLA ÇAĞRI YAPTI: TÜRKİYE'Yİ DURDURUN
Son olarak Metina'da Peşmerge ile birlikte düzenlenen harekatta manevra kabiliyetini yitiren örgütün sözde yöneticisi Murat Karayılan bir video yayınladı. Irak genelindeki örgütlere çağrıda bulunan Karayılan "Türkiye'yi durdurun" diyerek adeta yalvardı.
PKK elebaşı Karayılan yalvardı: Durun artık bizi rahat bırakın herkese sesleniyorum sessiz kalmayın | Video
"DURUN ARTIK BİZİ RAHAT BIRAKIN HERKESE SESLENİYORUM SESSİZ KALMAYIN"
TSK'nın Kuzey Irak'taki operasyonlarıyla köşeye sıkışan ve son olarak Metina'da ağır darbe alan terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan, yayınladığı videoyla hezimeti itiraf etti. Bölgedeki gruplara 'Sessiz kalmayın' çağrısında bulunan Karayılan 'Bu söylediklerimin zayıflıkla ilgisi yok. Durun artık. Bizi rahat bırakın. PKK saldırdı diyorlar. PKK ne zaman saldırmış' diye konuştu.Kırmızı bültenle aranan terörist Muğla'da yakalandı Öldürülen PKK'nın sözde Mahmur Sorumlusu HDP'li vekilin dayısı çıktı! El çabukluğu ile telefonu yok etmeye çalışmıştı