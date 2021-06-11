PKK elebaşı Karayılan yalvardı: Durun artık bizi rahat bırakın herkese sesleniyorum sessiz kalmayın | Video
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TSK'nın Kuzey Irak'taki operasyonlarıyla köşeye sıkışan ve son olarak Metina'da ağır darbe alan terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan, yayınladığı videoyla hezimeti itiraf etti. PKK elebaşınların Karayılan bölgedeki gruplara 'Sessiz kalmayın' çağrısında bulundu. Sözleriyle aslında PKK'nın bölgede giderek zayıfladığını itiraf etti.