Tanık ifadesi davaya damga vurdu! CHP'li başkan trafikte terör estirmişti

Başkan Karaca'nın avukatı Mustafa Barış Güler duruşmada, tanığın daha önce taraf olduğunu ve beyanlarının kabul edilemeyeceğini belirterek, "Tartışmayı müvekkilimin başlattığı iddiaları asılsız olup, bu iddialar suçtan kurtulmak için söyleniyor. Karaca'nın cama vurduğu ve camın öyle kırıldığı belirtiliyor. Camda daha önceden çatlak olup olmadığı da uzman görüşüyle incelendi ve o sertlikte vuruşla camın kırılamayacağı uzman görüşüyle aydınlatıldı. Bu nedenle mala zarar verme iddiaları kabul edilemez" dedi.