CHP'li Bakırköy Belediyesi onay verdi! Deprem toplanma alanları satılıyor





Satış yetkisi alınan kamu arazisinin hemen yan tarafındaki tartışmalı Koru Florya AVM'nin de 4 gün önce satışa çıkarıldığı öğrenilirken, Bakırköy Belediyesi'nin 33 bin metrekare alanı kime satacağı da merak konusu oldu.

Arazinin yüzde 90'ının yeşil alan, yüzde 10'unun ise imara açık olduğu öğrenilirken, 'Kanal İstanbul Projesi'nin kesişme noktalarından biri olduğu görüldü. Satış kararı alınan alanın deprem toplanma alanı olduğu ortaya çıktı.



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