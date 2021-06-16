Başkan Erdoğan’dan diplomasi dersi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, önceki gün Belçika'nın başkenti Brüksel'de katıldığı NATO Zirvesi'ndeki görüşmeleri, Türkiye'nin Batı tarafından yalnızlaştırılacağına dair algı operasyonları yapanların elini yine boşa çıkardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve diğer liderlerle ikili görüşmeler yaptı.
Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nden sonra ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği ikili zirve de dünya medyasının yakın merceğindeydi. Tüm bu görüşmelerin ardından Batılı liderler ve ABD Başkanı Biden'dan Türkiye ile ilişkilere dair önemli ve olumlu açıklamalar geldi.
'YAPICI VE OLUMLUYDU'
Erdoğan'ın liderlerle ardı ardına gerçekleştirdiği ikili zirveler, Biden ile karşılıklı sıcak temasları ve NATO bildirgesinde Türkiye'ye yapılan vurguların ardından manipülasyoncuların yine elleri ayaklarına dolandı ve ne başlıklar atacaklarını şaşırdılar. İşte günlerdir "Türkiye yalnız kalacak", "Biden, Erdoğan'a soğuk davranacak", "Avrupa, sopa gösterecek" gibi algı peşinde olan yayın organlarının bugünkü başlıkları:
Alman DW Türkçe: NATO zirvesiyle Ankara-Washington hattında Afganistan mutabakatı sağlandı. İlk Erdoğan- Biden buluşmasından yumuşak mesajlar çıktı. Euronews Türkçe: Erdoğan ile Biden ilk kez yüz yüze görüştü: Toplantıdan diyalog mesajları çıktı.
Amerika'nın Sesi: "Biden: Türkiye'yle ilerleme sağlayacağımızdan eminim" başlığını kullanan site ayrıca "Erdoğan-Macron'dan Suriye ve Libya'da birlikte ilerleme arzusu" başlıklı Ankara-Paris ilişkilerine dair analiz yayınladı.
Independent Türkçe: Erdoğan ile Biden arasında kritik zirve. Türkiye- ABD ilişkilerinde çözülemeyecek hiçbir mesele yok.
Forbes: Türkiye'nin Afganistan'daki Post-NATO rolü, ABD ile ilişkileri resetleyebilecek mi?
Guardian: Biden, büyük kısmı baş başa geçen Erdoğan ile görüşmelerinin "pozitif ve yapıcı" olduğunu açıkladı.
CNN International: İki lider baş başa görüştü. Biden "Bir dizi konuda nasıl ilerleyeceğimizi ayrıntılı bir şekilde tartıştık. Gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize eminim" dedi.
Wall Street Journal: Biden ve Erdoğan, ABDTürkiye ilişkilerini yeniden ayarlamak için buluştu.
CNBC: Erdoğan, Ankara'nın Moskova ile S-400 hava savunma sistemi için yaptığı anlaşmadan geri çekileceğine dair hiçbir işaret vermedi.
"TÜRKİYE, YPG'YE VERİLEN DESTEĞİN SON BULMASINI İSTEDİ"
Başkan Erdoğan'ın Brüksel'de gerçekleştirdiği tarihi NATO zirvesiyle ilgili İngilizce paylaşımda bulunan İletişim Başkanı Altun, "Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi Türkiye, S-400 ve F-35 konularındaki tutumunu yineledi ve YPG'ye verilen desteğin sona ermesi çağrısında bulundu" dedi.
"TÜRKİYE'NİN TERÖRİZMLE MÜCADELESİ" KİTABINI TAKDİM ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nde görüştüğü liderlere, Türkiye'nin YPG/PKK, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleriyle kararlı mücadelesinin anlatıldığı, "Türkiye'nin Terörizmle Mücadelesi" kitabını sundu.
Erdoğan, Türkiye'nin YPG/PKK, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleriyle mücadelesini anlatan "Türkiye'nin Terörizmle Mücadelesi" isimli kitabı, zirve kapsamında bir araya geldiği ABD Başkanı Joe Biden'ın yanı sıra İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'e verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Biden ile yaptığı baş başa görüşme sırasında kitabın masada bulunması da dikkati çekti.
ALGICILAR İŞBAŞINDA
NATO Zirvesi sırasında ABD Başkanı Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce ayağına kadar gidip selam verme anı, İngiliz Reuters ajansı tarafından maksatlı bir şekilde yine algı operasyonuna dönüştürüldü. Görüntülerde aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanına gelen Biden'a diplomatik nezaket çerçevesinde aynı şekilde selam verebilmek için ilk önce pandemi selamı yaptığı ve sonrasında da ayağa kalktığı görülüyor.
FETÖ'cüler ve kronik muhalifler hemen bu görüntülere atlayarak yine çamur atma yarışına tutuştu. Bir diğer İngiliz yayın kuruluş Financial Times da Reuters'ın algısını manşet fotoğrafında o kareyi kullanarak devam ettirdi.
BIDEN: GÖRÜŞMEMİZ HAKKINDA İYİ ŞEYLER HISSEDIYORUM
ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi hakkında "iyi şeyler hissettiğini" söyledi. Biden, bir gazetecinin ABD-AB zirvesi öncesi "Erdoğan ile görüşmenizde Türkiye'nin Afganistan'daki varlığı hakkında mutabakata vardınız mı?" sorusunu, "Uzun görüşmelerimiz oldu. Toplantımız hakkında iyi şeyler hissediyorum. Türkiye ile ilerleme sağalayacağımızdan eminim" diye yanıtladı.
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ÇİN'DEN NATO'YA TEPKİ
G-7 ve NATO zirvelerinde Çin'in nüfuzu ana başlıklardan biri olurken, Çin NATO Zirvesi'nden çıkan mesajlara tepki gösterdi. Pekin yönetimi NATO'ya seyirci kalmayacakları uyarısında bulundu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 14 Haziran'daki zirveden sonra Rusya ve Çin'den yükselen tehditlere karşı üyelerin diyalog ve savunma yöntemiyle hareket edeceklerini vurgulamıştı.