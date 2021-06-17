7 Şubat kumpasının gerekçesi açıklandı! Arkasında "himayedar" devletler var

Gerekçeli karara göre, FETÖ 7 Şubat 2012'de yargıyı kullanarak MİT'İ ele geçirmek hem de aynı soruşturmayla hükümetin Güneydoğu sorununu çözmek amacıyla başlattığı barış sürecinin başarısız olmasını sağlamaya çalıştı. Açılım süreci ile birlikte, yıllardan beri istismar edilen problemler çözülerek, kardeşlik hukukunun inşaası amaçlandı. Bu amaçla toplumun tüm kesimleri sürece dahil edildi. MİT de o dönem Oslo görüşmelerinde gerek kuruluş gerekse faaliyet amacına uygun olarak yer alarak sürece dahil oldu.

FETÖ 90'LARDA BAŞLAYAN GÖRÜŞMELERİ İLKMİŞ GİBİ LANSE ETTİ

Kararda, 90'lı yıllardan beri değişik hükümetler döneminde de gerek hükümet gerekse güvenlik bürokrasisi düzleminde benzer görüşmelerin gerçekleştirildiği vurgulandı. Oslo görüşmelerinin de 90'lı yıllardan beri yapılan görüşme ve çalışmaların bir devamı niteliğinde olduğu hatırlatıldı. FETÖ, görüşmeleri, daha önce benzeri yapılmamış ve yeni bir çalışma şekli olarak göstererek, MİT mensuplarını, ilk kez bu çalışmayı yürütenler olarak lanse etti ve kamuoyu önünde itibarsızlaştırmaya çalıştı.