SON DAKİKA: FETÖ'cü Selahaddin Gülen için istenen ceza belli oldu

MİT tarafından yurt dışında kıskıvrak yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ elebaşının yeğeni ve örgütün sözde üst düzey yöneticisi Selahaddin Gülen hakkında 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame 27. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs'ta gençlerle bir araya gelerek gençlerin sorularını yanıtlamıştı. Erdoğan, FETÖ'nün üst düzey bir isminin yakalandığını ve yakında isminin açıklanacağını belirterek "Yakında FETÖ takımından da önemli bir ismi açıklayacağız, şu anda elimizde. Kimi yakaladık, hesaba çektik, ne durumda, onun da açıklamasını inşallah yapacağız." demişti. Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamadan sonra Milli İstihbarat Teşkilatı'nın FETÖ'ye yönelik yurtdışında yaptığı önemli operasyonun detayları ortaya çıkmıştı.

FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen'in yeğeni olan ve hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan yakalama kararı bulunan Selahaddin Gülen, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yurtdışında gerçekleştirdiği operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. İki Türk Bayrağının arasında elleri kelepçeli fotoğrafı paylaşılan Selahaddin Gülen'in FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimini organize eden mahrem yapılanması ile örgüt elebaşı Gülen arasındaki irtibatı sağlayan isim olduğu belirtilmişti.

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