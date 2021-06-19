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Giriş Tarihi: 19.6.2021 17:22 Son Güncelleme: 19.6.2021 17:31

Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan İl Teşkilatı Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Antalya İl Teşkilatı Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Son Dakika Haberleri: Başkan , İl Teşkilatı Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Son Dakika Haberleri: Başkan , İl Teşkilatı Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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"Sevenleriniz, sevenlerimiz çok olsun. Sevgili Antalyalılar, AK Parti il teşkilatımızın kıymetli mensupları sizleri hasretle, muhabbetle selamlıyorum.

Salgının olumsuz etkilerini kırmada aşılama çalışmaları son hızla devam etmektedir. Salı günü itibarıyla Rusya yasakları kaldırıyor. Rusya'dan turistler Antalya'ya akmaya başlayacak.

Boris Johnson ile görüştüm. İnşallah İngiltere de Türkiye'ye seyahat kısıtlamasını kaldıracak. Antalya'ya bir gelen bir daha unutamıyor.

Antalya sadece bizim değil, giderek tüm dünyanın göz bebeği haline geliyor"

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Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Antalya İl Teşkilatı Toplantısı'nda önemli açıklamalar
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