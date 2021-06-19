Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Antalya İl Teşkilatı Toplantısı'nda önemli açıklamalar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya İl Teşkilatı Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. (19 Haziran 2021 Cumartesi)