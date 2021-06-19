Video Yaşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Antalya İl Teşkilatı Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Antalya İl Teşkilatı Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Antalya İl Teşkilatı Toplantısı'nda önemli açıklamalar
19.06.2021 | 18:08

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya İl Teşkilatı Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. (19 Haziran 2021 Cumartesi)

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