Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya İl Teşkilatı Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerel yönetimde durum hiç iç açıcı değil. Su fiyatları ortada. Antalya'da da, İstanbul'da da, Ankara'da da böyle..." diyerek tepki gösterdi. Millet İttifakı'na tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar PKK ile ittifak halindeler. Zillet İttifakı bunlar" dedi.