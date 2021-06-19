SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: İzmir'deki provokatif saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "İzmir'deki provokatif saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz. Türkiye provokatif saldırılarla da darbecilerle de müstemleke heveslileriyle de mücadele edecek güce, kararlılığa sahiptir." ifadelerini kullandı.