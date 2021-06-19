SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: İzmir'deki provokatif saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:23
09:25
04:19
Hıncal Uluç | Kıskançlık tamam... Ama ya şüphe... 19.06.2021 | 16:20
04:38
Şebnem Bursalı | Şuşa için Allahu ekber... 19.06.2021 | 16:17
09:24
Başkan Erdoğan'dan KDV desteği müjdesi: Kabine toplantısının ardından... 19.06.2021 | 15:36
04:23
Melih Altınok | İzmir’de kuyruğunu yakaladığımız yılanı kaçırmayalım 19.06.2021 | 14:19
04:07
Burhanettin Duran | Son durak Antalya Diplomasi Forumu... 19.06.2021 | 14:17
04:41
Okan Müderrisoğlu | Kadına yönelik şiddetle mücadele 19.06.2021 | 14:15
04:48
Salih Tuna | ‘Turanı’ Kılıçdaroğlu kuracak kardeşlerim 19.06.2021 | 14:13
01:21
Kabine Toplantısı'nda hangi konular görüşülecek? 19.06.2021 | 14:05
03:56
Hasan Basri Yalçın | Biden-Putin görüşmesi 19.06.2021 | 12:03
04:23
02:04
Diyanet İşleri Başkanı minik hafızları ziyaret etti 19.06.2021 | 11:48
07:48
Milli Savunma Bakanı Akar’dan "Mehmetçik görevinin başında" mesajı 19.06.2021 | 11:13
02:35
03:11
Haşmet Babaoğlu | Cumartesi notları: Yeni dünyanın yeni sınırları 19.06.2021 | 10:51
04:33
Mahmut Övür | Saadet’te büyük kavga 19.06.2021 | 10:36
03:07
Engin Ardıç | Yarasın 19.06.2021 | 10:04
02:25
05:36
Bakan Akar talimatı verdi: Tam isabetle böyle vurdu 19.06.2021 | 08:37
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "İzmir'deki provokatif saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz. Türkiye provokatif saldırılarla da darbecilerle de müstemleke heveslileriyle de mücadele edecek güce, kararlılığa sahiptir." ifadelerini kullandı.