MİT'in öldürdüğü 'kırmızı' listedeki terörist ile ilgili çarpıcı detaylar: Şeytani bir hazırlık içindeydi...

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen 'Ulaş Dersim' kod adlı Ulaş Doğan hakkında çarpıcı bilgiler paylaştı. Ağar, 2011-2012 yıllarındaki pek çok terör saldırısının failinin bu terörist olduğunu belirtti, şeytani bir hazırlık içindeyken etkisiz hale getirildiğini söyledi. Ağar, Süleymaniye'deki başarılı MİT operasyonu ile terör örgütüne bir de mesaj verildiğini aktardı.
AĞAR: HALI SAHA MAÇI YAPAN POLİSLERE SALDIRININ SORUMLUSU BU TERÖRİSTTİ
A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Tunceli'de 2011 yılında halı saha maçı yapan polislere yapılan terör saldırısını hatırlattı, saldırının sorumlusunun 'Ulaş Dersim' kod adlı Ulaş Doğan olduğunu söyledi.
Ağar, "Bir polis ve öğretmen eşinin şehit olduğu, birkaç polisin de yaralandığı terör saldırısının sorumlusu bu teröristtir. 2011-2012 yıllarında Tunceli bölgesindeki birçok terör saldırısının sorumlusu da bu teröristtir. Bunu söylemek gerek, bu adam tam bir şeytan. Çok canımızı yaktı." dedi.
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"ARTIK BURALARDA RAHAT HAREKET EDEMEYECEKSİNİZ MESAJI VAR"
MİT'in her gün kritik bir başka teröristi kıskaca aldığını vurgulayan Abdullah Ağar, operasyonun gerçekleştiği Süleymaniye'ye dikkat çekti. PKK'nın Süleymaniye'yi kalesi gibi gördüğünü ve bu alanda kendini güvende hissederek çok rahat hareket ettiğini belirtti. Ağar, MİT'in burada 'kırmızı' bültenle aranan sorumlu düzeydeki bir teröristi etkisiz hale getirmesinin, 'Buralarda artık rahat hareket edemeyeceksiniz' mesajı içerdiğini ifade etti.
"PKK'NIN MEDYA İLİŞKİLERİ SORUMLUSUYDU"
Ağar, 'Ulaş Dersim' kod adlı teröristin, örgütteki önemine de dikkat çekti.
Ağar, 2011-2012 yıllarındaki sabotaj, saldırı, EYP'li saldırı gibi bir çok eylemin içinde bu teröristin olduğunu belirtti. Ağar, "Çok hızlı yükseldi. Hakurk sorumluluğu bile yaptı. Son olarak ise sözde Medya İlişkileri Sorumlusuydu." dedi.
"HEDEFİNDE IRAK'IN KUZEYİNDEKİ TÜRKLER VARDI"
Ağar, Ulaş Doğan isimli teröristin, bölgede yaşayan Türkleri hedefe aldığını, burada olası saldırılarla Türkiye ile Irak hükümetini karşı karşıya getirmeyi planladıklarını bildirdi. Ağar, "Türk sivilleri hedef almak gibi şeytani bir eylem hazırlık içindeydiler. Oradaki vatandaşları hedef alıp, Türkiye'nin Irak Merkezi Hükümeti'ne 'vatandaşlarımızı koruyamadınız' tepkisi göstermesi ile ilişkileri gerginleştirmek istediler. MİT başarılı bir operasyonla buna izin vermedi" dedi.