MİT'in öldürdüğü 'kırmızı' listedeki terörist ile ilgili çarpıcı detaylar: Şeytani bir hazırlık içindeydi...

"ARTIK BURALARDA RAHAT HAREKET EDEMEYECEKSİNİZ MESAJI VAR"

MİT'in her gün kritik bir başka teröristi kıskaca aldığını vurgulayan Abdullah Ağar, operasyonun gerçekleştiği Süleymaniye'ye dikkat çekti. PKK'nın Süleymaniye'yi kalesi gibi gördüğünü ve bu alanda kendini güvende hissederek çok rahat hareket ettiğini belirtti. Ağar, MİT'in burada 'kırmızı' bültenle aranan sorumlu düzeydeki bir teröristi etkisiz hale getirmesinin, 'Buralarda artık rahat hareket edemeyeceksiniz' mesajı içerdiğini ifade etti.

"PKK'NIN MEDYA İLİŞKİLERİ SORUMLUSUYDU"

Ağar, 'Ulaş Dersim' kod adlı teröristin, örgütteki önemine de dikkat çekti.

Ağar, 2011-2012 yıllarındaki sabotaj, saldırı, EYP'li saldırı gibi bir çok eylemin içinde bu teröristin olduğunu belirtti. Ağar, "Çok hızlı yükseldi. Hakurk sorumluluğu bile yaptı. Son olarak ise sözde Medya İlişkileri Sorumlusuydu." dedi.