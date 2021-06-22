Irak'ın Kuzeyinde PKK'ya bir nokta operasyon daha! PKK'lı terörist Ulaş Doğan nasıl etkisiz hale getirildi?
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Terör ve Güvenli Uzmanı Adbullah Ağar, canlı yayında; Irak'ın Kuzeyinde PKK'lı terörist Ulaş Doğan'ın etkisiz hale getirildiği operasyonu değerlendirdi.
Interpol tarafından 'Kırmızı' bülten ile aranan PKK'lı terörist Ulaş Doğan, Irak'ın kuzeyinde MİT operasyonu ile öldürüldü. Süleymaniye'de etkisiz hale getirilen terör örgütünün kritik ismi geçmişte birçok terör saldırısını gerçekleştirmişti. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar operasyonu değerlendirdiği açıklamasında, "Tunceli'de halı saha maçı yapan polislere saldırı düzenleyen, orada bir polisi ve eşini şehit edip, birçoğunu yaralayan terörist bu. Çok canımızı yaktı bu şeytan." dedi. Ağar, Süleymaniye'de gerçekleşen operasyonun, terör örgütüne 'Buralarda rahat hareket edemeyeceksiniz' mesajını verdiğini de söyledi.