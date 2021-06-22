Ayrıca Kuzey Afrika, Doğu Akdeniz ve Kafkasya gibi bölgelerde huzurun sağlanması için aldığımız inisiyatifleri bir kez daha müttefiklerimize bildirdik. Bu zirvede gördük ki, Türkiye'nin NATO'da önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu zirve, NATO'nun da kendini geliştirmesi gerektiği haklılığını bir kez daha ispatlamıştır.

Aziz milletim, NATO Zirvesi kapsamında çeşitli ülkelerin liderleriyle çok daha kapsamlı konuların ele alındığı bir görüşme yaptık. Zirve Günü olan 14 Haziran'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Johnson, İspanya Başbakanı Sanchez, Hollanda Başbakanı Rutte, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve ABD Başkanı Biden ile bir araya geldik. Bu görüşmelerin taraflar bakımından yapıcı bir iklimde geçtiğini söyleyebilirim. Bir araya geldiğimiz tüm liderlerle, iki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldık. Miçotakis, Biden ve Macron ile doğrudan temasları sıkılaştırma kararı aldık. Böylece sorunların çözümü konusunda karşılıklı adımların atılması konusunda kararlılığımızı ifade ettik.