Son Dakika Haberi: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı | Video

Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde saat 15.30'da toplandı. Kabine Toplantısı’nda, pazar günü sokağa çıkma yasağı, hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının kaldırılması veya esnetilmesi değerlendirildi. Başkan Erdoğan, toplantının ardından alınan kararları açıkladı. Buna göre; sokağa çıkma kısıtlamaları tümüyle kaldırılırken, kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesaiye geçilmesi kararı alındı. İşte Kabine Toplantısı’nda alınan kararların detayları…