SON DAKİKA: Başkan Erdoğan açıkladı: 1 Temmuz'dan itibaren tüm sokağa çıkma yasakları kalkıyor | Video
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Başkan Erdoğan 'Babalar Günü'nde gençlerle buluştu | Video 20.06.2021 | 14:53
Son Dakika Haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirlerini görüşmek üzere saat 15.30’da Kabine’yi topladı. Toplantıda, pazar günü sokağa çıkma yasağı, hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının kaldırılması veya esnetilmesi değerlendirilecek. Kabine Toplantısı kararları içinde yanıtı en fazla merak edilenlerden biri de, 'Maske yasağı kalkacak mı?' sorusu oldu. Gelen son dakika haberine göre; Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı. İşte son dakika Kabine Toplantısı haberinin detayları…