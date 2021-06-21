SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan: ABD ile yeni bir dönem başlıyor | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:56
SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan: ABD ile yeni bir dönem başlıyor | Video 21.06.2021 | 20:14
01:56
02:33
04:34
01:29
02:17
01:29
04:34
02:03
Erman Toroğlu | O kağıda istifasını yazmalı! 21.06.2021 | 16:31
03:16
Hilal Kaplan | Sezgin Baran Korkmaz’ın ağındaki gazeteciler 21.06.2021 | 16:21
02:13
Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliği tahliye edilmeye başlandı | Video 21.06.2021 | 15:42
03:52
Şebnem Bursalı | Bir İzmir’den bir Diyarbakır’dan! 21.06.2021 | 15:11
03:42
Engin Ardıç | Turistik 21.06.2021 | 15:09
02:45
Haşmet Babaoğlu | Almanlar ne yapmak istiyordu? 21.06.2021 | 13:38
03:26
04:03
Melih Altınok | Peki Veyis’in kasedini İsmet Berkan dinlemiş mi? 21.06.2021 | 11:42
03:41
Hasan Basri Yalçın | Anlaşmalar örgüsü 21.06.2021 | 10:55
05:45
Yavuz Donat | Biri bizi kazıklıyor 21.06.2021 | 10:31
02:57
Mehmet Barlas | Galatasaray için doğru olan ne ise onu Faruk Süren söyler 21.06.2021 | 10:28
02:48
SON DAKİKA: AYM Genel Kurulu HDP iddianamesini inceleyecek 21.06.2021 | 10:05
Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde saat 15.30'da toplandı. Kabine Toplantısı’nda, pazar günü sokağa çıkma yasağı, hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının kaldırılması veya esnetilmesi değerlendirildi. Başkan Erdoğan, toplantının ardından alınan kararları açıkladı. Bu toplantıda Başkan Erdoğan ABD ile yeni bir dönemin de başladığını vurguladı. İşte detaylar…