SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan: ABD ile yeni bir dönem başlıyor | Video

Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde saat 15.30'da toplandı. Kabine Toplantısı’nda, pazar günü sokağa çıkma yasağı, hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının kaldırılması veya esnetilmesi değerlendirildi. Başkan Erdoğan, toplantının ardından alınan kararları açıkladı. Bu toplantıda Başkan Erdoğan ABD ile yeni bir dönemin de başladığını vurguladı. İşte detaylar…