Son dakika: Bakan Akar'da PKK/YPG açıklaması! Kimse aklımızla alay etmesin

Son dakika haberine göre: Milli Savunma
Bakanı Hulusi Akar
"PKK ile YPG aynıdır müttefik desteği kabul edilemez" ifadelerini kullandı.
1 Ocak'tan bugüne kadar 1366 terörist etkisiz hale getirildi. Kabil Havalimanı, Afganistan için hayati öneme sahip. Bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor.
Afganistan için hayati öneme sahip, tüm ülkenin dışa açılan kapısı olma özelliği taşıyor. Bu konuda görüşmeler devam ediyor. Bu hususu diğer ülkelerle beraber nasıl yapabiliriz konusunu çalışıyoruz. Şu an için alınmış bir karar yok.
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