Bitlis’te öldürülen terörist Kobani sorumlusu çıktı! Murat Karayılan, Cemil Bayık ile Fehman Hüseyin’in kara kutusuydu

Bitlis'in Aşağı Balcılar Köyünde öldürülen Zerdeşt kod adlı Samet İçyer'in Bitlis ve Batman kırsalını içine alan sözde Garzan Eyalet sorumlusu olduğu belirlendi. Terör örgütünün silahlı kolu HPG'nin da Askeri Konsey üyesi olan terörist 10 yıldan beri Diyarbakır, Bitlis, Batman, Hakkâri Yüksekova kırsalında çok sayıda kanlı saldırıya bizzat katılmış, planlamasını yaparak hain saldırıların emrini vermişti.
PKK'nın istihbarat, sabotaj ve suikast biriminde branş eğitimleri alan terörist Samet İçyer, 2014 yılında Bitlis kırsalındayken Kandil'in çağrısı üzerine Kuzey Irak'a geçiş yaptı. Buradan da Suriye'ye gönderildi. DEAŞ'ın Kobani'yi ele geçirme girişimi üzerine Kobani sorumlusu olarak 600 kişilik teröristle ABD'nin tahsis ettiği zırhlı araç gereç ve silahlarla işgal ettikleri bu bölgede üç yıl boyunca terörist faaliyetlerin başında yer aldı.
SURİYE, GARA, KANDİL, HAKKÂRİ VE SON NOKTA BİTLİS
Bu çatışmalarda iki kez yaralanan ve tedavi gören Terörist Samet İçyer Kandil'in çağrısı üzerine bu kez Suriye'den 13 rehin askerimizin şehit edildiği Gara Dağına istihbarat sorumlusu olarak gönderildi. Terörist Samet İçyer örgütün sözde genişletilmiş konferansına katıldıktan sonra tekrar Bitlis kırsalına gönderildi. PKK'nın iç güvenlik harekâtlarında son yıllarda ağır darbeler alarak para ödüllü listede aranan sorumlu düzeydeki teröristlerin bir biri ardına öldürülmesi üzerine kan kaybeden terör örgütünü yurt içinde toparlaması için sözde Garzan Eyalet sorumlusu olarak görevlendirildi.
BAYIK VE KARAYILAN BÜYÜK UMUTLARLA GÖNDERMİŞTİ
Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Fehman Hüseyin tarafından, "Kuzeyde sıkıntılarımız var. Garzan'da geçmişte kaldığın için o bölgeyi ancak sen toparlayabilirsin.
Bölgeyi, araziyi en iyi bilen sensin, tecrübeli arkadaşlarımız öldürüldüler" diyerek büyük umutlarla gönderilen Samet İçyer, 14 Haziran günü TB-2 Bayraktar SİHA destekli hava harekâtıyla öldürüldü. Kandil'deki terör örgütü elebaşlarına en yakın isimlerden biri olan Samet İçyer'in ölümü örgüt içinde de şok etkisi yarattı. Hakkâri Yüksekova kırsalında da sözde Zagros eyalet sorumlusu olan Samet İçyer'in bizzat katıldığı kanlı saldırılar şöyle:
21 Haziran 2012: Bitlis'in Ortakapı Köyünde yol kesip 1 korucuyu şehit edilerek 1 korucuyu yaralanması, 1'i asker 3 vatandaşı kaçırılması.
06 Ekim 2013: Bitlis Merkez Kayalıbağ Köyü Karaca Mezrasında 7 orman işçisinin kaçırılması
08 Haziran 2019: Hakkari Yüksekova'ya bağlı Onbaşılar Köyündeki Özgen Askeri Üs bölgesine makineli tüfekle saldırı
10 Haziran 2019: Hakkâri Yüksekova Özgen Askeri Üs Bölgesine ikinci kez saldırı düzenleyip yol inşaatında çalışan iki işçinin şehit edilmesi
2 Haziran 2021: Bitlis'in Anadere Köyünde Teğmen Baki Koçak ile korucu Yücel Aki'nin şehit edildiği, 4 askerin de yaralandığı saldırının emir ve talimatını vermek.YPG, hasta sivili işkenceyle öldürdü Terör örgütü PKK'dan muhalefete mesaj: Hepsi HDP sayesinde ayakta HDP binasında PKK ağına düşürmüşler