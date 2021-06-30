Bitlis’te öldürülen terörist Kobani sorumlusu çıktı! Murat Karayılan, Cemil Bayık ile Fehman Hüseyin’in kara kutusuydu

SURİYE, GARA, KANDİL, HAKKÂRİ VE SON NOKTA BİTLİS

Bu çatışmalarda iki kez yaralanan ve tedavi gören Terörist Samet İçyer Kandil'in çağrısı üzerine bu kez Suriye'den 13 rehin askerimizin şehit edildiği Gara Dağına istihbarat sorumlusu olarak gönderildi. Terörist Samet İçyer örgütün sözde genişletilmiş konferansına katıldıktan sonra tekrar Bitlis kırsalına gönderildi. PKK'nın iç güvenlik harekâtlarında son yıllarda ağır darbeler alarak para ödüllü listede aranan sorumlu düzeydeki teröristlerin bir biri ardına öldürülmesi üzerine kan kaybeden terör örgütünü yurt içinde toparlaması için sözde Garzan Eyalet sorumlusu olarak görevlendirildi.