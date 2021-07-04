15 Temmuz şehidinin babası Hüseyin Güler: Rabbim bizden bir Gülşah aldı, bir Gülşah verdi





Pensilvanya'daki hain ve çetesi kızımı bu hayattan ve hayallerinden kopardı. Gülşah benim ilk göz ağrımdı. Rabbim o hain gecede benden Gülşah'ımı aldı ama 6 ay sonra bana bir Gülşah daha verdi. Torunuma şehit halasının adını verdik. Gülşah yeğeni olacağı için çok heyecanlıydı, doğmasını dört gözle bekliyordu. Ama Rabbim ona minik Gülşah'ı mızı görmeyi nasip etmedi. Artık kızımın ismi torunumda yaşayacak. Hainler sevinmesin bu ülkede Gülşah'lar, Ömer'ler Cennet'ler bitmez.