CHP'li Gülizar Biçer Karaca'nın skandal sözlerine tepkiler dinmiyor! FETÖ’ye daha nasıl sahip çıksınlar?





SARI: 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİMİZİN KANLARINI GÖRMEZDEN GELEN BU ZİHNİYETİN DİLİ ÇOK TEHLİKELİ"

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi ve TÜRKAD Başkanı avukat Mehmet Sarı; CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca'yı eleştirdi ve "CHP'nin amacı zaten 15 Temmuz kalkışmasını anlamsızlaştırma üzerine kuruludur" dedi.

Mehmet Sarı şunları söyledi:

"15 Temmuz kanlı hain FETÖ darbesi dünyada son yüzyıl içinde karşılaşılmış en aşağılık saldırı ve darbe girişimi olarak tarihe geçmiştir. Devletimiz FETÖ'nün ve uluslararası işbirliği içinde milletimize saldıranlara hukuk önünde hesabını sormuştur. Ayrıca devlet içinde paralel devlet yapılanması gibi devlet hiyararşisini betaraf ederek kendi emir ve komuta zinciri çerçevesinde haraket edenlere dönük tedbirler almıştır. Türk devletleri tarihini irdelediğimizde devlete rağmen ayrı bir emir ve komuta ile haraket edenlerin nasıl devletin felaketine sebep olduğu da bilinmektedir. Bu şartları dikkate alarak devlet içinde devlet gibi haraket edenleri, ayrıca milletimizi çok yakın çatışmaların parçası haline getirme çabaları da yakın bir zamanda görülmüştür."

"CHP Genel Başkan yardımcısının bu çıkışı Türkiye'ye ve milletimizin aydınlık yarınlarına hizmet eden bir durum değildir. CHP'nin amacı zaten 15 Temmuz kalkışmasını anlamsızlaştırma üzerine kuruludur. Siyasette bu denli gözlerini kapatıp Türkiye'nin geleceğini karartma dahil her yolu deneyeceklerini göstermektedirler. Bu milletin feraseti CHP zihniyetine ve kötü niyetine fırsat vermez. 15 Temmuz şehitlerimizin kanlarını görmezden gelen bu zihniyetin dili çok tehlikelidir. Kesinleşmiş mahkeme kararlarını yok saymayı dahi dile getirmeleri de ne kadar çaresiz olduklarını göstermektedir. Bu şekilde milletimize saldırarak ve ülkemizi tehditlere açık hale getirerek varacakları bir yer yoktur."