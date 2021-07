Kaftancıoğlu’nun kardeşi tavuk hırsızı çıktı! Binlerce lirayı zimmetine geçirmiş

EL TERMİNALİNİN ŞİFRESİNİ KIRMIŞ

Kaftancıoğlu'nun kardeşine yönelik suçlamaların ayrıntıları ise belli oldu. Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre; Kaftancıoğlu'nun kardeşi Candan Şahin 2010 yılı Şubat ayında Ceceloğlu Pazarlama isimli bir firmada pazarlama elemanı olarak çalışmaya başladı. Candan Şahin, 2010 yılı Ağustos ayından itibaren her gün şirkete ait araçla Ordu İl merkezine giderek marketlere bir piliç firmasının ürünlerini sattı. Şahin'e teslim edilen mallar her gün el terminaline kaydediliyordu. Ancak şirket müdürü Mustafa C. tarafından yapılan kontrollerde Şahin'in el terminali cihazının şifresini kırarak, teslim edilen ürünlerin miktarında oynama yaptığı tespit edildi.