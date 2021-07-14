İlk kurşunu yiyen kişi olarak hafızalara kazındı! Hasta yatağındaki bebeği bırakıp hainlerin üzerine koştu

İnci, Kızılay'a doğru yola çıktığında helikopterden ateş açılması sonucu şehit düşerek şehadet şerbetini içti. Kuzeni Bünyamin İnce, 10 aylık hamile eşinin gitme demesine rağmen saniye bile düşünmeden soluğu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde aldı. Tankın önünde saatlerce yatarak durdurmayı başardı. Diğer tanktan ateş açılması sonucu ise ilk kurşun yiyen kişi olarak hafızalara kazındı.

15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece hainler Genelkurmay Başkanlığı'na saldırı düzenledi. Hem havadan hem karadan saldıran darbeciler, F-16'larla sürekli alçak uçuş yaparken, karadan da tanklarla Genelkurmay'a saldırdı. Polis araçlarını ezerek geçen tanklar, vatandaşların karşı durması üzerine ateş ederek tankları üzerlerine sürdü. Aynı durum Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde kaydedildi. Bedenlerini siper eden vatan sevdalıları o gece hainlere geçit vermedi.

Vatan elden gitmesin, ay yıldız yere düşmesin, ezan sesi susmasın diyen 42 yaşındaki Murat İnci, arkasında eşi Meryem, 16 yaşındaki Hümeyra, 12 yaşındaki Melike, 6 yaşındaki Melisa ve 8 aylık Mira Nur isimli evlatlarını bırakarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile hainlere dur demek için üzerindeki ev kıyafetleriyle ve sadece bayrağı ile sokağa koştu. Genel Kurmay Başkanlığını hainlerden arındırdıktan sonra Kızılay'a doğru giderken helikopterden açılan ateş sonucu şehit oldu. Askerliğini Güneydoğu'da yapan ve birçok arkadaşını şehit veren İnci, "Arkadaşlarım şehit oldu, ben olamadım" diye üzülürken 15 Temmuz gecesi şehadete kavuşurken aynı aileden kuzeni 36 yaşındaki Bünyamin İnce, 10 aylık hamile eşini geride bırakarak Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tankın önüne saatlerce yattıktan sonra durdurmayı başardı. Hainler durmaya niyeti yoktu ve açtıkları ilk ateşte Bünyamin İnce gazi oldu.