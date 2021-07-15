15 Temmuz'daki karanlık gecenin ilk meşalesini onlar yaktı





'ŞİMDİ TÜRKİYE'NİN KARDEŞİ OLDU'

Bülent Aydın'ın ablası Ablası Semran Bostancı da geçen 5 yıllık özlem ve hasreti şu sözlerle paylaştı; "Artık mesleğinin son yıllarıydı. Emekliliği gelmişti ama henüz olmamıştı. 15 Temmuz'da vatan hainlerine ilk başkaldırışı benim kardeşim yaptı. İlk gün ne hissediyorsam hala aynı duygudayım. O benim kardeşimdi şimdi Türkiye'nin kardeşi oldu."