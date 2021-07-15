15 Temmuz'daki karanlık gecenin ilk meşalesini onlar yaktı

15 Temmuz'da hainlere ilk kurşunu atan Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın, o karanlık gecenin de ilk şehidi oldu. FETÖ'cü hainlerin kalkışmaya başladığı saatlerde yaşanan hareketliliği kontrol etmek amacıyla aldığı talimatla Güvercinlik bölgesini kontrol eden Bülent Aydın, bilgi vermek amacıyla Genelkurmay binasına gitti. Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak ile karargâha giren Aydın, hainlerin kurşununa maruz kaldı.
15 TEMMUZ'UN İLK ŞEHİDİ
O sırada hemen silahına davranan Aydın, dizinden yaralansa da pes etmedi. Hainlerin teslim ol çağrısına kulak vermedi. Yaralı halde, silahıyla ateş etmeye başladı. Karanlık gecenin ilk çatışması oldu. Karın boşluğundan aldığı kurşun ile yaralı halde dakikalarca bekledi.
Hainlerin kapattıkları yollardan ambulanslar giremeyince 15 Temmuz'un ilk şehidi oldu. Aydın, tıpkı Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir gibi attığı kurşun ve girdiği çatışmayla o karanlık gecede darbecilere karşı ilk meşaleyi yaktı.
BAYRAĞIMIZI İNDİREMEDİLER
1969 yılında Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Taşburun köyünde dünyaya gelen Aydın, girdiği sınavlarda başarılı olarak askeri personel olarak göreve başladı. Genç yaşta anne ve babasını kaybetti. Abi ve ablaları ona anne babalık etti. Hayatı çatışmalarda geçti.
O hain gece yaşananları anlatan Abbas Aydın, "Genelkurmay'da çatışma çıkmış 4 şehidimiz var dedi. İsimleri bilmiyorduk. Bülent'i sabaha kadar aradım. Telefona kimse bakmadı. Sabah 7'ye doğru haberini aldım. Dünyam başıma yıkıldı. Bülent ilk şehidi olmuş o gecenin. Benim kardeşim Bülent Aydınla bu mücadele başladı Ömer Halisdemir ile bitti. Allah hepsinin mekânını cennet etsin. Bayrağımızı indiremediler" dedi.
'ŞİMDİ TÜRKİYE'NİN KARDEŞİ OLDU'
Bülent Aydın'ın ablası Ablası Semran Bostancı da geçen 5 yıllık özlem ve hasreti şu sözlerle paylaştı; "Artık mesleğinin son yıllarıydı. Emekliliği gelmişti ama henüz olmamıştı. 15 Temmuz'da vatan hainlerine ilk başkaldırışı benim kardeşim yaptı. İlk gün ne hissediyorsam hala aynı duygudayım. O benim kardeşimdi şimdi Türkiye'nin kardeşi oldu."
PEDALLAR HALİSDEMİR İÇİN ÇEVRİLDİ
15 Temmuz gecesi hain darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen darbeci Tuğğeneral Semih Terzi'yi öldürerek darbenin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir yurdun çeşitli noktalarında dua ve çeşitli etkinliklerle anıldı. İstanbul Arnavutköy Belediyesi, Şehit Ömer Halisdemir'in adını yaşatmak için dört yıldır düzenlediği Ulusal Ömer Halisdemir Bisiklet Turu anma etkinliğini, bu yıl da gerçekleştirdi.
Tur kapsamında 25 Profesyonel bisikletçi, Niğde'nin Bor İlçesi'ne kadar pedal çevirecek. Düzenlenen bisiklet turu ile sporcular, Arnavutköy'den yola çıkarak 10 ilden aldıkları vatan toprağını şehidin kabrine dökecek. Halisdemir için gerçekleştirilen bir diğer etkinlik de Çankırı'dan geldi.
‘Ben Ömer’ filminin galası yapıldı
Erciyes Anadolu’dan 15 Temmuz’a özel film
Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen "15 Temmuz Şehitlerini ve Ömer Halisdemir'i Anma Turu" etkinliğinde bisiklet kulübü üyeleri, Kırıkkale Şehitliğini ziyaret ederek 15 Temmuz şehidi özel harekat polisi Hakan Yorulmaz'ın mezarı başında dua etti. Kulübün başkanı Engin Çimen, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin bu yıl ikincisini düzenlediklerini belirterek, şehit düşen 11 Çankırılının mis kokan topraklarını şehit Halisdemir'in kabrine ulaştıracaklarını söyledi.