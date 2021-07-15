Erciyes Anadolu’dan 15 Temmuz’a özel film

Türkiye'nin en büyük üretim güçlerinden biri olan Erciyes Anadolu Holding
, bu yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için 'Onlar hep bizimle olur. Bizimle yaşar.' mottosunun öne çıktığı bir film yayınladı. Filmde, 15 Temmuz günü darbeci hainlerin Gölbaşı Özel Harekat
tesislerini bombalaması sonucu şehit düşen Cennet Yiğit
ve Fevzi Başaran
, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit düşen ev hanımı Ayşe Aykaç, oğlu Abdullah Tayyip Olçok ile aynı yerde şehit düşen Erol Olçok, Çengelköy'de şehit edilen Halil Kantarcı, Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünde şehit düşen Prof. Dr. İlhan Varank, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda hayatı pahasına darbecilere geçit vermeyen şehit Ömer Halisdemir ve hain darbeciler tarafından katledilen 249 vatandaş içerisindeki en genci olan 15 yaşındaki Halil İbrahim Yıldırım gibi isimlere yer verildi.