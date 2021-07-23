Başkan Erdoğan sel bölgesi Rize ve Artvin'e gidiyor!

Doğu Karadeniz'de yaşanan şiddetli yağışlar yine sel ve baskınlara yol açtı. Özellikle Rize ve Artvin yağışlardan çok şiddetli biçimde etkilendi. Doğu Karadeniz, 8 gün aranın ardından yeniden sel ve heyelanlara teslim oldu. Rize'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de kaybolduğu sel felaketinin izleri silinmeye çalışılırken, Rize ve Artvin'de dün saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi.