Başkan Erdoğan sel bölgesi Rize ve Artvin'e gidiyor!

Doğu Karadeniz'de yaşanan şiddetli yağışlar yine sel ve baskınlara yol açtı. Özellikle Rize ve Artvin yağışlardan çok şiddetli biçimde etkilendi. Doğu Karadeniz, 8 gün aranın ardından yeniden sel ve heyelanlara teslim oldu. Rize'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de kaybolduğu sel felaketinin izleri silinmeye çalışılırken, Rize ve Artvin'de dün saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi.
ARTVİN'DE YÜZLERCE EV BALÇIĞA GÖMÜLDÜ!
Artvin'de dün, saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından meydana gelen, 1 kişinin kaybolduğu, alt ve üst yapıda ağır hasarların oluştuğu sel ve heyelan afetinin bilançosu bugün ortaya çıktı. Selin çekildiği Arhavi ilçesinde 430 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları balçığa gömüldü, onlarca araç hurdaya döndü. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması başlatırken, ulaşım, su ve elektrik hatlarındaki hasar ve arızalar giderilmeye çalışılıyor.
METEOROLOJİ TEKRAR UYARDI!
Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde bugün yağışların yerel düzeyde kuvvetli olması bekleniyor. Özellikle kıyı kesimlerinde daha şiddetli yağışlar bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN SEL BÖLGESİNDE!
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan sel bölgesi olan Rize ve Artvin'e gidiyor.
Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada Başkan Erdoğan'ın Cuma namazının ardından Trabzon'a giderek, oradan hava yoluyla sel felaketinin yaşandığı bölge olan Rize ve Artvin'e geçeceği belirtildi. Erdoğan bölgede incelemelerde bulunacak. Başkan Erdoğan'ın Pazar gününe kadar bölgede olacağı belirtildi..