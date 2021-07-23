Video Haber SON DAKİKA: Başkan Erdoğan selin vurduğu Rize'nin Güneysu ilçesine geldi

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan selin vurduğu Rize'nin Güneysu ilçesine geldi

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan selin vurduğu Rize'nin Güneysu ilçesine geldi
23.07.2021 | 12:49

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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, selin yaşandığı Rize'nin Güneysu ilçesine geldi.

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