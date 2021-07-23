Başkan Erdoğan, Rize'de sel felaketi yaşayan halkı dinledi | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinden olumsuz etkilenen Rize Güneysu'ya geldi. Başkan Erdoğan, burada son durumu yerinde inceledi.