Son dakika | Skandal "Ömer Halisdemir" tweeti atmıştı: İYİ Partili Uğur Songül Sarıtaşlı'dan pişkin savunma

Son dakika haberi... 15 Temmuz'un 5. yılında FETÖ'cü firari gazetecilerin oluşturduğu bir grup youtube üzerinden bir sözde belgesel ile yaptığı algı operasyonunda da hem 15 Temmuz direnişini hem de şehitlerimizi aynı dille darbecilikle suçlamış ve FETÖ'yü aklamaya çalışmışlardı. İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı da FETÖ'cü darbeci Semih Terzi'ye sahip çıkıp, 'Semih Terzi'nin tersine asıl darbecinin Ömer Halisdemir olduğunu da biliyorsunuz di mi' diyerek sosyal medya hesabından skandala imza attı. Attığı tweetin ardından aldığı yoğun tepki üzerine önce paylaşımını silen Sarıtaşlı hemen ardından hesabını kapattı.
"BU AÇIKÇA SUÇ VE SUÇLUYU ÖVMEKTİR"
İYİ partili yöneticinin yaptığı paylaşım sonrasında tepkiler çığ gibi büyüdü. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Ali Özkaya sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Halisdemir'e yönelik skandal ifadelere tepki gösterdi. Özkaya paylaşımında: "Bu beyan açıkça suç ve suçluyu övmektir. TCK'nun 215.maddesine göre FETÖ'nün darbe suçunu ve terör örgütü yöneticiliği/üyeliği, darbe için insan öldürmek suçlarını övmektir. Umarım Cumhuriyet'in savcıları bu kişiye pervasızlığının hesabını sorar…" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada ise tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine, İYİ Parti Tokat İl Başkanı Ömer Sağol; 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan astsubay Ömer Halisdemir'e "darbeci" diyen İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu üyesi Uğur Songül Sarıtaşlı'nın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.
Son dakika: İYİ Parti'de skandal! Akşener'in yöneticisinden şoke eden Ömer Halisdemir tweeti! | Video
YARGI HAREKETE GEÇTİ
Uğur Songül Sarıtaşlı paylaşımının ardından Tokat'ta Türk Ceza Kanunu'nun 215'nci maddesine göre suçu ve suçluyu övme suçundan gözaltına alındı. Sarıtaşlı Tokat Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde ifade verdi. SABAH'ın ulaştığı ifadede Sarıtaşlı 2015 yılında Twittter hesabını kendisinin açtığını, @aslanamca2021 rumuzlu hesabın twitine karşılık verdiği belirterek paylaşımı da kendisinin yaptığını söyledi.
"ÖMER HALİSDEMİR'İ TANIMIYORMUŞ"
Sarıtaşlı "2016 yılında darbe girişimi olduğundan beri yazılı ve görsel medyayı yakından takip ederek darbeyle ilgili her türlü haberi okudum. Bir sürü bilgi kirliliği olduğunu gördüğümden dolayı "Semih Terzi'nin tersine asıl darbecinin Halis Demir olduğunu biliyorsunuz dimi" şeklindeki yorumu yaptım. Semih Terzi isimli şahsı da tanımam Halis Demir isimli şahsı da tanımam. Yaptığım yorumdan dolayı pişmanlık duyup önce yapmış olduğum twit paylaşımımı sildim. Daha sonrada hesabımı kapattım. 24 yıldır aktif olarak siyaset yapıyorum, ilk defa böyle bir hata yaptım" dedi. Sarıtaşlı'nın polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Sarıtaşlı hakkında soruşturmanın sürdüğü belirtildi.