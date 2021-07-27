AK Parti'li Aydın'dan Bolu Belediye Başkanı Özcan'a tepki!





AYDIN: "BOLU BELEDİYE BAŞKANI 2 YABANCI UYRUKLU KİŞİYİ EVİNDE ÇALIŞTIRMIŞTIR"



Arzu Aydın; Tanju Özcan'ın faşist ve ırkçı söylemleriyle gündeme geldiğini belirterek, "Kendi evinde sadece Fas uyruklu değil aynı zamanda 8 yaşında evladı olan başka bir göçmen 'kadıncağızı' da çalıştırdığı bizim değil, kendisinin ve yakınlarının söylemidir. Bu minvalde Bolu Belediye Başkanı 2 yabancı uyruklu kişiyi evinde çalıştırmıştır" dedi.

"FAŞİST VE IRKÇI…"



Arzu Aydın, şunları söyledi:



"Köroğlu'nun diyarı, Tabiatın Kalbi Bolu'muzu faşist ve ırkçı söylemleriyle gündeme getiren Bolu Belediye Başkanı'nı şiddetle kınıyorum. Uluslararası anlaşmalara, anayasayamıza ve mevzuata aykırı bu ayrıştırıcı söylemleri en başta bir anne olarak kabul etmemiz mümkün değildir."

"DİKTATÖRCE TUTUM…"



"Suriye'de iç savaşın başladığı günden bu yana en az 29 bin çocuk yetim veya öksüz kalmışken, bir tas çorbaya, bir yudum suya muhtaç etmek faşizminde ötesindedir. Üstelik karar organının Belediye Meclisi olduğu bir yönetimde kendince açıklamalarda bulunmak diktatörce bir tutumdur."

"Kendi evinde sadece Fas uyruklu değil aynı zamanda 8 yaşında evladı olan başka bir göçmen 'kadıncağızı' da çalıştırdığı bizim değil, kendisinin ve yakınlarının söylemidir. Bu minvalde Bolu Belediye Başkanı 2 yabancı uyruklu kişiyi evinde çalıştırmıştır."

"CHP Genel Merkezi ve ilde bulunan parti teşkilatları dahi bu tür faşist söylemleri kabul etmezken, Aylan bebeğin o vicdanları sızlatan görüntüsünü bir çırpıda unutturmaya çalışarak bunu bir şov malzemesi haline getiren bu şahsın algı yönetme hezeyanlarını reddediyorum."

"Bolu Belediye Başkanı, seçildiğinden bu yana bir çivi dahi çakamadığından hem ilimizin hem de ülkemizin gündemini ayı ve geyik heykeli, gazoz muhabbetleri ve koronavirüsten etkilenen yaşlılara hakaretleriyle meşgul etmektedir. Bu konuda bunlardan biridir."

"Peygamber Efendimizin insan haklarının nüvelerini ortaya koyduğu Veda Hutbesi'nde dediği gibi beyazın siyaha, siyahın beyaza üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır. Maalesef kendisinin bunu anlama ve algılama kabiliyeti yoktur."

"Öyle yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'i öpmekle elbette bunları öğrenemeyeceği aşikardır. Çünkü Hucurat Suresi 10. ayet açıkça Müslümanlar ancak kardeştir demektedir. Basının önüne gelince ayetlerle sosyal demokrat olduğunu iddia eden bu şahsı milletimize ve Allah'a havale ediyorum."

AVUKAT, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU



Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerini 10 kat artıracağını açıklamasıyla ilgili İstanbul'da avukatlık yapan Aydın Egemen, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında suç duyurusunda bulundu. Egemen, Tanju Özcan'ın kararıyla birlikte koronavirüs yayılım hızının artacağını ifade ettiği suç duyurusuyla Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu', 'Görevi kötüye kullanma' suçlarıyla yapılan şikayette şu ifadeler yer aldı:



"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ederek, su gibi temel ihtiyaç maddesine ulaşma imkanının fiilen ortadan kaldırılarak, özellikle virüs döneminde insanların, çocukların hastalanmasına neden olabilecek bu durumdan vazgeçilmeli ve kamuoyundan özür de dilenmelidir. Koronavirüs ile maske-mesafe-temizlikten başka bir çaremizin olmadığı bu dönemde, suya ulaşma hakkının fiilen engellenmesi ile yabancı uyruklu kişilerin hijyen şartlarını sağlayamadıklarından virüse yakalanmaları, bu kişilere virüs bulaşması ve nihayetinde bizlere, bizlerin çocuklarının da bu virüsü taşımaları nedeniyle zarar görmemizin sonuçlarına kim katlanacaktır? Mesele suya ulaşımı engellenen Bolu'nun meselesi değildir. Bolu'daki bir yabancı İstanbul'a gelmeyecek midir? Çocuklarım başta olmak üzere bir çocuk bile sırf bu nedenle zarar görürse beni nasıl teselli edecektir? Şüphelinin yaptığı suç teşkil eden fiili eylem nedeniyle, esnaflar da aynı şekilde hareket ederse, doğması muhtemel ölümlerden, görülecek zararlardan şüpheli şahsen mi sorumlu olacaktır? Şüphelinin eylemleri, başta Anayasa, Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil eden, şüpheli yöneticinin bu sıfatı hasebiyle özellikle hassasiyet gösterecek yerde, su gibi temel bir ihtiyaç maddesini, kamu hizmetini '10 kat arttırmak' gibi, toplum karşısında yabancı uyrukluk kişileri hedef haline getirilen, bizlerin, çocuklarımızın yaşama hakkını açıkça ve yakın tehdit edecek sonuçlar yaratan suç teşkil eden eylemlerinden dolayı hakkında soruşturma başlatılarak cezalandırılmasını talep ediyorum. Hiç kimsenin ve hiçbir kurumun ne kadar haklı ve dahi toplumsal karşılık bulursa bulsun, dedelerimizin kurtuluş mücadelesi için canlarını verdikleri, yokluk ve yoksunluk içinde Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, hukuk devleti esas alınarak kurulmuş bu devleti, hukuk devleti ilkesini ve yaşam hakkımızı zedelemeye, zayıflatmaya hakkı yoktur."

Yabancı düşmanı faşıst başkan

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