Can Dündar, Erk Acarer ile Tanju Özcan birbirine girdi!

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şehirdeki yabancı uyruklularla ilgili bir basın toplantısı yapmış, bu açıklamada gelecek ay yapılacak olan belediye meclis toplantısında yabancı uyruklu kişilerin su ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapılmasını meclise taşıyacağını belirtmişti. Tanju Özcan'ın bu açıklaması sonrasında sosyal medyadan Özcan'a ardı ardına tepkiler geldi.

CHP VE HDP'Lİ KİMİ İSİMLERDEN TEPKİ GELMİŞTİ

Millet İttifakı'ndan kimi isimler de Özcan'a tepki gösterdi.



CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu Özcan'ın sözlerine sert bir yanıt vererek "Bu düşünce anayasaya aykırı olduğu gibi vicdan ve insanlıkla bağdaşmaz. CHP, sosyal demokrat bir partidir, programında yabancı düşmanlığı yoktur, böyle nefret söylemi kokan bir girişimi asla kabul etmez" demişti. HDP Diyarbakır Eski Milletvekili Ziya Pir ise "Buyrun... Bunlar Avrupa'lı faşistleri çoktan geçti!" ifadelerini kullanmıştı.

DÜNDAR, ACARER VE ÖZCAN BİRBİRİNE GİRDİ

Özcan'a tepkilere yeni bir cephe daha açıldı. MİT TIR'ları davasında devletin gizli belgelerini elde edip yayınlamaktan ceza alan firari Can Dündar, Almanya'da yaşayan Birgün yazarı Erk Acarer ile Tanju Özcan sosyal medyada birbirine girdi.

CAN DÜNDAR İLE TANJU ÖZCAN ARASINDA GERİLİM!



MİT tırları davasında devletin gizli belgelerini elde edip yayınlamaktan ceza alan firari Can Dündar ise Tanju Özcan'ın sosyal medyadaki açıklamasını paylaşarak Özcan'a hitaben, "Sayın Başkan, dilerim hiç bir zaman, savaşta yanan bir ülkeden canınızı, ailenizi kurtarıp başka bir ülkede 'misafir' olmak ve böyle düşmanca dışlanmak durumunda kalmazsınız Tanju Özcan" ifadelerini kullandı. Can Dündar'ın bu sözleri sonrasında Dündar ile Özcan arasında gerilim yaşandı.

ÖZCAN: "MEMLEKET SEVDALILARI SİLİVRİ ZİNDANLARINDA YARGILANIRKEN, YURT DIŞINA KAÇAN CAN DÜNDAR'DIR"

Dündar'ın Özcan'a söylediği sözlere Özcan sosyal medya hesabından anından cevap verdi. Özcan, Dündar'ın yazdıklarını alıntılayarak, "Akıl alacağım son insan, memleket sevdalıları Silivri zindanlarında yargılanırken, yurt dışına kaçan Can Dündar'dır. Biz her şeyin bedelini ödemeye hazırız… Kaçmadan, memleketimizde…" ifadelerine yer verdi.

ACARER: "NAZİ SUBAYLARINA MI ÖZENDİNİZ?"

Libya'da görevli olan MİT personelinin şehit edilmesi sonrasında bilgilerinin ifşa ettiği gerekçesiyle iddianame düzenlenen ve Almanya'da yaşayan Birgün yazarı Erk Acarer de Özcan'ın Dündar'a sözleri sonrasında tartışmaya dâhil oldu. Acarer sosyal medya hesabından Özcan'ın paylaşımına "Bu nasıl bir dil, siz top çevirirken biz IŞİD peşinde koşuyorduk. Haddinizi bilin, herkesten akıl alacaksınız. Nazi subaylarına mı özendiniz?" diyerek tepki gösterdi.

TANJU ÖZCAN NELER DEMİŞTİ?



CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Türk vatandaşı ile yabancı uyruklu vatandaşların aynı fiyattan su kullanamayacağını belirterek şunları söylemişti: "Arkadaş yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. İş yeri ruhsatı vermiyorum diyorsun gitmiyorlar. Biz yeni önlemler almaya karar verdik. Önümüzdeki hafta belediye meclisi var. Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz olan, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı kalemlerde 10 kat zam yapacağız. Türk vatandaşı ile yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak. 10 kat suya, 10 kat katı atık vergisi ücretine zam yapacağız. Bunu niye yapıyoruz? Gitsinler istiyoruz. Bu misafirlik uzadı diyoruz artık. Benim elimde yetki yok ki zorla zabıtayla şehrin dışına bırakıp koyayım. Bir ara sınırlar açıldığında biz otobüsler dolusu insan gönderdik. Şimdi de göndermeye hazırız. Hazır Esad da istiyor. Gönderelim gitsin"