SON DAKİKA | Manavgat yangını 15 yıl öncesini hatırlattı! Antalya tarihinin en büyük ikinci yangını...

Kurtulmuşlu olayı ise şöyle özetlemişti: Dağ, bir bomba gibi patladı. 20 kilometre genişliğinde ve 15 kilometre derinliğinde bir alana yayıldı.

'Bu tür bir yangının Türkiye'de ilk kez olduğunu söyleyebilirim. Tüm gücümüzle yetişmeye çalıştık. Ancak şu anda havadan su atmakla gaz dökmek arasında bir fark yok. Havadan müdahalenin zaman zaman alevleri daha da şiddetlendirdiğini gördük. Rüzgarın çok şiddetli esiyor olması da durumu daha kötüleştirdi. Karadan müdahale edebileceğimiz yol yok. Havadan müdahale sıkıntılı. Yangın alanı içinde yerleşim yerleri var. İnsanlar doğal olarak, önce evlerindeki yangının söndürülmesini istiyor. Mecburen her bir köye arazöz gönderiyoruz. Köylüler tercih yapmamızı ve önce evlerinin söndürülmesini istiyor. Hatta kimi zaman arazözlere vatandaşların haksız el koymalarına bile sesimizi çıkarmadık.