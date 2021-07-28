Antalya Manavgat'ta büyük yangın! "Tesadüf değil! Manavgat'tan ne istiyorsunuz? Cehennemi..." Görgü tanıkları canlı yayında
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Son dakika haberleri... antalya Manavgat'ta benzeri görülmemiş büyük yangın! Yangının görgü tanıklarından canlı yayında flaş açıklamalar "Manavgat'tan ne istiyorsunuz?" "Tesadüf değil" "Cehennemi 1 dakikada yaşadık"