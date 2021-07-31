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Giriş Tarihi: 31.7.2021 07:01 Son Güncelleme: 31.7.2021 07:05

Son dakika haberi: Antalya Manavgat'ta orman yangını neden çıktı? Antalya Manavgat yangını sabotaj mı, kaza mı?

Son dakika haberi: Antalya Manavgat'ta orman yangını neden çıktı? Antalya Manavgat yangını sabotaj mı, kaza mı?

Son dakika haberine göre; Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 farklı noktadan yangın çıktı. Yangın şiddetli poyraz nedeniyle hızla yayılarak mahalle ve köylere de indi. Bölgede göz gözü görmezken, yangının 4 ayrı yerden çıkması sabotaj iddiasını da gündeme getirdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, yangının çıkış nedeniyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Öte yandan, Marmaris ilçesinde, dün öğle saatlerinde çıkan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği orman yangınını çıkardığı üzerinde durulan 2 çocuğun pedagog eşliğinde ifadeleri alındı. Çocuklar yangını kendilerinin çıkardığını kabul ederken, detayları da anlattı.Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Manavgat'tan gelen son dakika haberleri Türkiye'yi üzüntüye boğdu. Bölgede 4 farklı yerden yangın çıktı. Yangın şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayılarak yerleşim yerlerine indi. Yangına havadan ve karadan müdahale başlarken, 4 mahalle boşaltıldı. Devlet hastanesinde ise ayakta hasta kabul edilmiyor.

Son dakika: Marmaris'teki yangını çıkartan çocukların ifadesi ortaya çıktı

Marmaris'teki yangını çıkartan çocukların ifadesi ortaya çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, dün öğle saatlerinde çıkan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği orman yangını devam ediyor. Yangını çıkardığı iddiasıyla 10 yaşlarında 2 çocuğun pedagog eşliğinde ifadeleri alındı. Çocukların, "Kitap yakıyorduk, alev çoğaldı. Kola şişesine su doldurup söndürmek istedik. Sönmedi. Biz de kaçtık" dediği öğrenildi.

İçmeler kara yolu Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, dün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yerleşim yeri ve otellere 100 metre uzaklıktaki yangın bölgesine, ilk etapta 1 helikopter, 7 arazöz ve su tankerleri ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

'KİTAP YAKIYORDUK, BİR ANDA ALEV ÇOĞALDI, KAÇTIK'

Alevlerin başladığı noktaya yakın yerde evleri bulunanlar, yangını komşu çocuklarının çıkardığını öne sürdü. Bunun üzerine Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, 10 yaşlarında 2 çocuğun pedagog eşliğinde ifadelerini aldı. Çocukların, "Kitap yakıyorduk. Bir anda alev çoğaldı. Kola şişesine su doldurup söndürmek istedik. Sönmedi. Biz de kaçtık" dediği öğrenildi.

Öte yandan Bodrum ve Köyceğiz'deki yangınlarla ilgili de araştırmaların sürdüğü belirtildi.

SAAT 12.00'DE BAŞLADI

Antalya'nın Manavgat ilçesi Yeniköy Mahallesi çöplük yolunda saat 12.00'de çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını büyüyerek devam ediyor.

4 FARKLI NOKTADA YANGIN

Manavgat'taki yangının 4 farklı noktada başladığı ve poyraz nedeniyle hızla mahallelere ilerlediği bildirildi. Yangının 4 farklı noktadan çıkması sabotaj iddiasını da gündeme getirdi.

MANAVGAT'TAKİ YANGIN NEDEN ÇIKTI? SABOTAJ MI, KAZA MI?

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit yaptığı son dakika açıklamasında, yangının çıkış nedeniyle ilgili de değerlendirmede bulundu.

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Yiğit, "Bu konuda net bir şey söylemek mümkün değil. Sebebi ile ilgili yoğun bir çalışma söz konusu. Sebebini yetkililer açıklayacak." dedi.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI: DÜŞÜNDÜRÜCÜ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek yaptığı açıklamada sabotaj durumunun olabileceğine dikkat çekti. Böcek, "Ben bugüne kadar böyle bir yangın görmedim. Düşündürücü olan 4 ayrı bölgede çıkmış olmasıdır. Şu anda tüm itfaiye ekibimiz orada. Herkes elinden geldiğinde havadan karadan söndürme işlemleri yapılıyor. Bir taraftan 4 mahallemizdeki vatandaşlarımızın evleri boşaltılıyor. İnşallah kısa zamanda can kaybı olmadan bu yangın söndürme işlemi gerçekleştirilmiş olur. 4 ayrı yerde yangın var, hepsini kontrol altına almaya çalışıyoruz. Tahliye işlemleri hızla devam ediyor, aşırı derecede bir duman var, gereği yapılıyor. Herkes burada, sayın Bakan da geliyor, az sonra o da Manavgat'ta olacak. Can kaybı bilgisi henüz yok, olmayacaktır inşallah" açıklamasında bulundu.

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1 KÖY TAMAMEN YANDI

Antalya'nın Manavgat ilçesi Yeniköy Mahallesinde çıkan yangın Evrenseki'ye ulaştıktan sonra 1 köyün yüzde 100'ü bir köyün ise yüzde 50'si yandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, öğle saatlerinde ilçenin farklı noktalarında başlayan orman yangınlarının yerleşim yerlerine sıçraması, bazı evlerin zarar görmesi ve birçok vatandaşın yaralanması üzerine olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla derhal soruşturma işlemlerine başlanıldığı belirtildi. "Başsavcılığımızın talimatıyla orman yangınlarının başladığı ve güzergahındaki yerlerle ilgili kamera görüntülerinin tespiti ile diğer delilerin araştırılmasına devam edilmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği kaydedildi.

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Son dakika haberi: Antalya Manavgat'ta orman yangını neden çıktı? Antalya Manavgat yangını sabotaj mı, kaza mı?
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