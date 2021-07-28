Video Yaşam Antalya Manavgat'taki orman yangını nasıl başladı! Görgü tanığından canlı yayında açıklama... SON DAKİKA!

Antalya Manavgat'taki orman yangını nasıl başladı! Görgü tanığından canlı yayında açıklama... SON DAKİKA!

Antalya Manavgat'taki orman yangını nasıl başladı! Görgü tanığından canlı yayında açıklama... SON DAKİKA!
28.07.2021 | 15:39

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Antalya Manavgat'taki orman yangının ansıl başladığını görgü tanığı Hüseyin Uğur canlı ayyaında açıkladı!

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