SON DAKİKA: Antalya Manavgat'taki yangından yürekleri yakan yeni görüntüler! Bir köy tamamen, bir köyün de yarısı yandı...
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Son dakika haberleri... Antalya manavgat'taki orman yangınında yürekleri yakan yeni görüntüler! Antalya Manavgat'ta başlayan orman yangınının yerleşim yerlerine sıçradığı bazı mahalle ve köylerin yandığı bildirildi.
Antalya Manavgat'taki orman yangını nasıl başladı! Görgü tanığından canlı yayında açıklama... SON DAKİKA!