SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta yangınının nasıl başladığını görgü tanığı canlı yayında anlattı!
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Son dakika haberleri... Antalya Manavgat'taki orman yangını nasıl başladı? Antalya'daki yanının sebebi ne? Manavgat'taki yangının başladığı anları görgü tanıüı canlı yayında anlattı!
SON DAKİKA: Antalya Manavgat'taki yangından yürekleri yakan yeni görüntüler! Bir köy tamamen, bir köyün de yarısı yandı...